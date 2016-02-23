مسئول بريطانى: اكتشاف حقل "زهر" واستقرار الحكومة يجعل مصر سوق أساسى

أكد تيرى ويليس المدير المسئول عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بمجلس صناعات الطاقة (EIC)، اعتباره مصر سوقًا هامًا للشركات البريطانية الرائدة العاملة فى قطاع النفط والغاز.

ويزور ويليس مصر الآن بصفته رئيسًا للبعثة التجارية التى ستستمر أسبوعًا والتى تتألف من ثمانى شركات بريطانية تقدم منتجات وخدمات متخصصة لصناعات الطاقة عالميًا. ويستضيف البعثةَ إدارة التجارة والاستثمار البريطانية(UKTI) فى القاهرة.

وصرح ويليس: "مع الاكتشاف المؤخر لحقل زهر ووجود حكومة أكثر استقرارًا، تبرز مصر كسوق أساسى جديد ومستهدف للشركات البريطانية. وتوفر هذه الشركات مجموعة من التكنولوجيات التى تساعد المشغلين على تطوير أصولهم بقطاعات الطاقة. لذا نتطلع إلى رحلة مثمرة ومقابلات مع الجهات الفاعلة الرئيسية فى كل من القاهرة والإسكندرية.

وقال السفير البريطانى جون كاسن: "تعتبر هذه الزيارة بمثابة دليل قوى على الشراكة التجارية المثالية بين مصر وبريطانيا. ولا يخفى علينا جميعًا الاستثمارات العديدة التى قامت بها شركات بريطانية عملاقة فى مجال الطاقة مثل شركتى BPوBG فى مصر.

وأضاف وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة "يبدو أن قطاع الطاقة البريطانى يضم كوكبة من الشركات المتخصصة الأصغر نطاقًا والتى تقدم المنتجات والخدمات الأساسية والضرورية لاستمرار عمل القطاع. ومع عقود طويلة من الخبرة فى استخدام أحدث الوسائل للتنقيب عن النفط والغاز فى بحر الشمال بالمملكة المتحدة، تتمتع هذه الشركات بالتكنولوجيا والتدريب والمهارات منقطعة النظير.

وأوضح أن لهذه البعثة أهمية خاصة نظرًا لتمتع هذه الشركات بما تحتاجه مصر لاستغلال اكتشافاتها الجديدة على نحو فعال ومن ثم تسخير هذه الطاقة فى تحسين اقتصادها؛ مما يعنى بأن الشراكة المصرية البريطانية لن تحقق مكاسب تجارية فحسب، بل ستساعد كذلك فى مجال التنمية بمصر مستقبلاً.

وجدير بالذكر أنه، أثناء البعثة، من المقرر لويليس وأعضاء البعثة مقابلة ممثلين من الشركات BP وENI وبتروجيت فضلاً عن الشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC).

وتأتى بعثة مجلس صناعات الطاقة مباشرة عقب زيارة عضو البرلمان جيفرى دونالدسون بوقت مبكر من الشهر نفسه، والتى تعتبر الأولى له منذ تسلمه مهام منصبه كمبعوث تجارى لرئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إلى مصر.

وأثناء زيارته، زار دونالدسون محطة الغاز الطبيعى المسال عالمية المستوى فى إدكو والتابعة لشركة الطاقة البريطانية BG. كما قابل وزير البترول طارق الملا لمناقشة الاستثمارات البريطانية الفعلية بقطاع الطاقة فى مصر فضلاً عن الفرص المستقبلية والتى قد تتمثل فى إشراك مزيد من الشركات البريطانية لتوفير الخدمات المتعلقة بسلسلة الإمدادات.

وتعتبر المملكة المتحدة المستثمر الأول فى مصر، كما تتمتع الشركات البريطانية بتاريخ طويل من الالتزام نحو قطاع الطاقة فى مصر. وجدير بالذكر أن الشركتين البريطانيتين BG وBP يعتبران من

>أهم المستثمرين الملتزمين الذين يقدمون استثمارات طويلة الأجل حيث يبلغ إجمالى استثماراتهما معًا فى البلاد نحو 40 مليار دولار.

كما كان استثمار BP بمشروع غرب دلتا النيل أكبر مشروع استثمارى فى تاريخ مصر حيث بلغت قيمته 12 مليار دولار ويتوقع أن ينتج المشرع ما يكافئ 25% من إمداد الغاز الحالى لمصر.