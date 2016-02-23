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حبس أربعة متهمين بقتل سيدة داخل الزراعات النائية بالدقهلية وسرقة مصوغاتها

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حبس أربعة متهمين بقتل سيدة داخل الزراعات النائية بالدقهلية وسرقة مصوغاتها حبس أربعة متهمين بقتل سيدة داخل الزراعات النائية بالدقهلية وسرقة مصوغاتها
أمر المستشار أحمد الجوهرى، وكيل نيابة طلخا، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس أربعة متهمين من بينهم شقيقين متورطين فى قتل سيدة واستدراجها إلى أرض زراعية وسرقة مصوغاتها الذهبية على ذمة القضية رقم 2903 إدارى طلخا لسنة 2016.

تمكن ضباط مباحث طلخا من ضبط كل من "عادل س ع" وشقيقه "أحمد"، و"نسمة ص ع"، و"منى ع ع"مرتكبى الواقعة وكشفت التحريات قيام الأول باستدراجها إلى أحد الأماكن الزراعية النائية بناحية طلخا، وإحدث إصابتها التى أزهقت روحها بقصد الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية واعترف المتهم بارتكاب الواقعة واعترف باقى المتهمين بعلمهم بالواقعة واشتركوا جميعا فيما بينهم فى إخفاء المسروقات.
> امر المستشار بحبس كلا من ، ، والتى بدأت بالعثور على جثة سلوى السيد شعبان بإحدى الزراعات النائية وبها إصابة بالرأس،

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مصر 365