ضبط 121 طنا أقمشة مستوردة مخالفة للشروط الاستيرادية بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة الجمارك بالإسكندرية من ضبط "محمد .م"- 45 سنة صاحب مصنع اليسر للملابس الجاهزة، لقيامه باستيراد كميات من الأقمشة المستوردة بعدد " 12 " رسالة جمركية، بإجمالى وزن " 121.249 " طن والمفرج عنها كمستلزمات إنتاج للمصنع المذكور برسوم جمركية مخفضة.

وتبين بالمرور على المصنع وجود عد "4" ماكينات حياكه فقط، وأن ذلك لايتناسب مع كمية الأقمشة المستوردة، وذلك لمخالفته للشروط الاستيراديه وكذلك التهرب من فارق الرسوم الجمركية.

كما تمكن ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامه لشرطة التموين والتجارة الداخليه" منطقة غرب ووسط الدلتا"، من ضبط " عواد . ب"- 28 سنة صاحب مخبز بلدى، لقيامه بالتلاعب فى كميات الدقيق المنصرفة من شركة المطاحن، وذلك ببيعها بالسوق السوداء وتحصيل ثمنها بقصد التربح وعدم تصنيع الخبز لجمهور المستهلكين.

وبناء عليه تم استهداف المخبز وبمطابقة كميات الدقيق البلدى المنصرف للمخبز من الشركة تبين قيامه بالتصرف فى كمية قدرها "165.450 "طن دقيق بلدى، قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء، بما يعادل قيمته " 430170 " جنيهاً وتم التحفظ على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز.