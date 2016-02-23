ضبط 27 عاطلا فى حملات أمنية متفرقة بالبحيرة وأسيوط والمنيا والقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظات أسيوط والقليوبية والبحيرة والمنيا، من ضبط 27 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 22 شخصا بحوزتهم 26 قطعة سلاح، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن استهدفت ضبط الخارجين على القانون ومرتكبى الجرائم وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن حملة أمنية لليوم الواحد بقرى ومراكز المحافظة، القبض على 22 شخصا بحوزته 26 قطعة سلاح متنوعة ما بين 11 بندقية آلية، 7 بندقية خرطوش، 5 فرد خرطوش محلى الصنع، 3 فرد رصاص محلى الصنع وضبط 81 طلقات نارية مختلفة الأعيرة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

تمكنت قوات أمن القليوبية، من ضبط عاطل وبحوزته 5 كيلو بانجو وكمية من مخدر الحشيش قبل قيامه بترويجها على عملائه من المتعاطين بشبين القناطر.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة دلت تحريات المباحث ضبط المدعو "رزق م " 29 سنة عاطل ومقيم كفر الور دائرة المركز السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا سرقة بالإكراه – مخدرات – مشاجرة وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرامات وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف محمول تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى البحيرة تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عاطلين بمركز إيتاى البارود لاتجارهما فى المخدرات.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ضبط م.خ.م 25 سنة عاطل وص. ب.ا 25 سنة عاطل ومقيما مركز إيتاى البارود لاتجارهما فى المواد المخدرة متخذين من مدينة إيتاى البارود مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما ببندر ايتاى البارود، وضبط بحوزتها 500 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 140 جنيها.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27653/ 330 جنايات مركز إيتاى البارود لسنة 2016.

من جانبها، شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط "محمد. م"، 36 سنة، سائق ومقيم طه السبع بندر المنيا وبحوزته 18 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، تزن حوالى 45 جراما بقصد الاتجار ومبلغ مالى، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.

كما تم ضبط 350 مخالفة مرافق متنوعة تضمنت "40 غرامة فورية- 46 محاضر إشغال طريق- 205 إزالات إدارية فورية- 13 محل بدون ترخيص- 25 إعدام كلب ضال 17 باعة جائلين- 2 محضر بيئة- 2 إزالة اكشاك"، تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة.

كما تم تحرير 2152 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت "ضبط 32 دراجة بخارية- 3 سيارات- 977 مخالفة دراجة بخارية- 1140 مخالفة سيارات"، تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة.

فيما تمكنت الحملة من ضبط 6 قطع سلاح نارى غير مرخصة شملت "4 بنادق خرطوش- 2 فرد محلى الصنع"، تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 55 قضية تموينية، تضمن 15 لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات – 9 لعدم الإعلان عن الأسعار – 7 لعدم حمل شهادة صحية – 3 لإدارة محل بدون ترخيص – 7 لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل – 5 لعدم مزاولة النشاط التموينى - 4 لعدم نظافة أدوات العجين – 3 لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر – 1 لتجميع دقيق بلدى مدعم – 1 لتجميع سولار وبنزين مدعم – 1 لعرض لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة تضمنت ( 4 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى الصنع )، بحوزة 5 متهمين بالمنيا.

وتمكنت حملة لرجال مكافحة المخدرات، من ضبط كل من، سيد. أ. م 52 سنة عاطل، وبحوزته 9 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 150 جرام، محمد. م. ش 36 سنة سائق، والمقيمين ببندر المنيا، وبحوزته 18 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 45 جرام، عبد الوهاب. ر. ع 26 سنة دبلوم، ومقيم بمركز مطاى، وبحوزته 100 قرص لعقار التامول المخدر، بقصد الاتجار.

وتمكنت حملة مرورية، من تحرير 2152 مخالفة مروية، تضمنت ( 32 دراجة بخارية – 3 سيارات- 977 مخالفة دراجة بخارية – 1140 مخالفة سيارات )، وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة للمخدرات أثناء القيادة، تم فحص 32 عينة للسائقين، وأسفرت عن إيجابية 6 عينات لسائقين متعاطين وتم إحتجازهم، وتمكنت حملة لشرطة المرافق العامة، من تحرير وإزالة 350 مخالفة، تضمنت ( 46 محاضر إشغال طريق – 40 غرامة فورية – 205 إزالة إدارية فورية – 13 محل بدون ترخيص – 25 إعدام كلاب مسعورة – 17 باعة جائلين – 2 محضر بيئة – 2 إزالة أكشاك).

كما تمكنت حملة أمنية، من ضبط 1 متهم هارب، من تنفيذ حكم قضائى، بتهمة، (بلطجة وإطلاق أعيرة نارية )، بمركز ملوى، وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ 1225 حكم قضائى، شملت ( 9 جنايات – 695 حبس جزئى- 185 حبس مستأنف – 271 غرامات جزئية- 9 غرامات مستأنفه – 56 مخالفات – 2 جنود هاربين – 17367 محصلات مالية )، وتمكنت حملة لرجال مباحث الآداب من ضبط 16 قضية، تضمنت ( 7 معاكسات لأثنى بالطريق العام – 7 مخالفة محلات – 2 لإدارة محل بدون ترخيص).