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بالصور.. كشك كهرباء يهدد حياة أهالى قرية بالشرقية ومطالب بنقله

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بالصور.. كشك كهرباء يهدد حياة أهالى قرية بالشرقية ومطالب بنقله بالصور.. كشك كهرباء يهدد حياة أهالى قرية بالشرقية ومطالب بنقله
حالة من الخوف تسيطر على أهالى عزبة المتلت التابعة لقرية قرملة، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك لعدم وجود طريق يوصل إلى كشك الكهرباء الكائن بالعزبة، مما يعرض أهالى العزبة للخطر، فى حالة حدوث حريق بالمحول.

وقال عدد من أهالى القرية، إن أحد الأشخاص قام ببناء سور مخالف بجوار الكشك، ولم يوجد أى فتحة توصل إلى الكشك، ما ينذز بوجود خطر حقيقى يهدد أهالى القرية، فضلا عن عدم قيام الكهرباء بعمل صيانة لهذا الكشك نهائيا.

وأرسل العديد من أهالى القرية الكثير من الشكاوى للوحدة المحلية التابع لها العزبة وإلى إدارة كهرباء بلبيس لنقله، خوفا من حدوث أى خطر يهدد حياتهم.

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كشك كهرباء (2)

كشك كهرباء (3)

كشك كهرباء (4)

كشك كهرباء (5)

كشك كهرباء (6)

كشك كهرباء (7)

كشك كهرباء (8)
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