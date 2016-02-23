رفع مقلب قمامة حول مصنع السماد المغلق بشطا بعد نقله لـ"أبو جريدة" بدمياط

بدأت الوحدة المحلية بمدينة دمياط فى تنفيذ تكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط برفع مقلب القمامة حول مصنع السماد بقرية شطا، والذى تم غلقه ونقله إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة فى مركز فارسكور.>وجار إقامة سور حضارى حول المقلب بارتفاعات مناسبة وتشجيره وتجميل الموقع بشكل مؤقت، إلى أن يتم الاستفادة من هذه المساحة، وذلك فى إطار جهود المحافظ للارتقاء البيئى بهذه المنطقة وإنهاء مشكلة الأدخنة المنبعثة من القمامة حفاظا على الصحة العامة.

كما قامت الوحدة المحلية برفع تراكمات القمامة قبل كمين شطا وتمهيد الطريق من منطقة الملاحات وحتى الكمين، وتحسين مستوى النظافة بمدخل مدينة دمياط فى اتجاه طريق شطا / بورسعيد، والذى تم رفع كفاءته وتوسعته، فقد تم عمل مسح كامل لتراكمات القمامة على امتداد الطريق وتجريف الرمال والأتربة من جانبى الطريق وبجوار بلدورات الجزيرة الوسطي والتي تم طلاؤها بطريقة جمالية وطلاء الاشجار بألوان علم مصر مما أضفي لمسة جمالية علي مدخل المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر للواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة دمياط والجهاز المعاون علي هذه الجهود الملموسة في الارتقاء بمدينة دمياط ومداخلها بما يليق والمكانة الحضارية لمدينة دمياط العاصمة .

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