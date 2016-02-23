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بالصور.. مدرسة الإعدادية بنين بالسنبلاوين تغرق فى مياه الصرف الصحى

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بالصور.. مدرسة الإعدادية بنين بالسنبلاوين تغرق فى مياه الصرف الصحى بالصور.. مدرسة الإعدادية بنين بالسنبلاوين تغرق فى مياه الصرف الصحى
تعانى مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنين من غرق المبانى فى مياه الصرف الصحى، والتى تضم بداخلها ثلاث مدارس أخرى.

وانتشرت مياه الصرف الصحى فى فناء المدرسة وغرفة الكتب ودورات المياه، مما اضطر المدرسين لمنع دخول الطلاب إلى تلك المناطق، كما تم إلغاء طابور الصباح نتيجة غرق الفناء.

وقال المسئولون بالمدرسة، إنهم أبلغوا الإدارة التعليمية ومجلس المدينة وهيئة الأبنية التعليمية، ولم يتحرك أحد منهم لحل المشكلة، وألقى كل منهم المسئولية على الآخر.

وأشار إبراهيم عوض أحد أولياء الأمور إلى تخوفهم من انتشار الأمراض، نتيجة تراكم مياه الصرف الصحى، وأبدى مجلس الآباء غضبهم من تجاهل المسئولين لحل المشكلة على الرغم من تكراره أكثر من مرة.
>المدرسة-غارقة-فى-مياه-الصرف-الصحى-(1)

المدرسة-غارقة-فى-مياه-الصرف-الصحى-(2)

المدرسة-غارقة-فى-مياه-الصرف-الصحى-(3)

المدرسة-غارقة-فى-مياه-الصرف-الصحى-(4)

المدرسة-غارقة-فى-مياه-الصرف-الصحى-(5)
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