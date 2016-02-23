الصحة: إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بدء فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم ، فى اليوم العربي للتبرع بالدم ، وذلك في المواقع المختلفة لمراكز خدمات نقل الدم بجميع محافظات الجمهورية، وتستمر الحملة حتى يوم 15 مارس المقبل.

وقالت الدكتورة عفاف أحمد – مدير المركز القومي لخدمات نقل الدم – أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية ثقافة التبرع بالدم ، وأشارت إلى أن الهدف من الحملة هو جمع 110,000 متبرع لكسر الرقم القياسي السابق الذي سجلته دولة الهند مؤخرًا.

وأضافت أن الحملة لا تقتصر على مراكز نقل الدم بالمحافظات، لكنها تمتد إلى الجامعات لجذب أكبر عدد من الشباب للمشاركة في الحملة، وتابعت ” إن الحملة تأتي بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومؤسستي نبض الحياة وواحد من الناس”.