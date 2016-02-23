القبض على 20 شخصا بعد إصابة 7 فى اشتباكات بالرصاص بالمطيعة فى أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام فى وزارة الداخلية بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير، من ضبط 20 شخصا فى محافظة أسيوط، بحوزتهم أسلحة وذخيرة، متهمين فى اشتباكات بالرصاص أسفرت عن إصابة 7 أشخاص.

وكانت منطقة المطيعة بأسيوط شهدت اشتباكات بالرصاص بين مجموعة من الأشخاص أسفرت عن إصابة 7 أشخاص، وتم ضبط طرفى المشاجرة وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية.

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