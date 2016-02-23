ليلة_الأبطال - تقرير في الجول.. هجوم بايرن الكاسح يواجه دفاع يوفنتوس الصلب

مما لا شك فيه أن مواجهة يوفنتوس وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا خارج التوقعات لكن هناك بعض المعطيات التي ترسم ملامح المباراة.

مثل الغيابات التي يعاني منها بايرن ميونيخ بسبب الإصابة، فالفريق يعاني من غياب جيروم بواتينج وخافي مارتينيز وهولجر بادشتوبر واستعاد لتوه مهدي بنعطية وفي آخر مباراة بالدوري ضد دارمشتات كان يلعب بديفيد ألابا (الظهير الأيسر) في مركز قلب الدفاع بجانب جوشوا كيميتش (متوسط الميدان).

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي فرص الفريقين في مواجهة الثلاثاء.

يوفنتوس

يتفوق يوفنتوس على بايرن ميوينخ في الأسلوب الدفاعي القوي الذي يلعب به إذ أن الفريق يقوم بـ38 تدخل دفاعي في المباراة الواحدة ما بين قطع الكرة وإبعادها عن مناطق الخطورة واعتراض الهجمات.

على صعيد ارتكاب الأخطاء فيوفنتوس هو الأعنف إذ أنه تحصل حتى الآن على 60 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء مقابل 27 بطاقة صفراء لبايرن ميونيخ وبطاقتان حمراوان.

هجوميا في دوري الأبطال سجل يوفنتوس 6 أهداف خلال 6 مباريات بمعدل هدف في كل مباراة وهو رقم ضعيف مقارنة برقم بايرن ميونيخ.

يسدد يوفنتوس على المرمى خلال المباراة الواحدة 16.8 تسديدة ويستغل الجبهة اليسرى هجوميا من خلال باتريس إيفرا أو أليكس ساندرو بنسبة 40% من هجماتهم خلال المباراة الواحدة مقابل 34% للجبهة اليمنى و26% لوسط الملعب.

معدل استحواذ يوفنتوس على الكرة أضعف من بايرن ميونيخ، فالبيانكونيري يستحوذ على الكرة بمعدل 46% في المباراة الواحدة ونسبة نجاح التمريرات بلغت 83%.

يعتمد يوفنتوس بشكل كبير على الثنائي بول بوجبا وباولو ديبالا، الأخير سجل في الدوري 13 هدفا وصنع 8 خلال 25 مباراة لكنه لم يسجل أو يصنع خلال 6 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل متوسط الميدان بوجبا سجل 5 أهداف في 24 مباراة وصنع 6 أهداف وخلال 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا صنع هدفين.

يتفوق يوفنتوس نسبيا على بايرن ميونيخ في معدل الفوز بالالتحامات وقطع الكرات والرأسيات إذ أن البيانكونيري يفوز بمعدل 54% من مجموع تلك التدخلات في المباراة الواحدة.

بايرن ميونيخ

سجل بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 19 هدفا منها 16 سجلت عن طريق صناع اللعب، وهدف وحيد من كرة ثابتة وهدف من هجمة مرتدة وهدف من ركلة جزاء.

معدل تسجيل العملاق البافاري في المباراة الواحدة 3 أهداف، وهو الأكثر تسجيلا في دوري المجموعات بالتساوي مع ريال مدريد.

دفاعيا تلقى بايرن ميونيخ نفس عدد الأهداف التي تلقاها يوفنتوس بدوري الأبطال وهي 3 أهداف بمعدل تلقي 0.5 هدف في المباراة الواحدة.

يسدد بايرن ميونيخ على المرمى 22.8 تسديدة في المباراة الواحدة ويهاجم باتزان واضح في الملعب إذ أن الفريق يستخدم الجبهة اليمنى بنسبة 31% والوسط بنسبة 31% والجبهة اليسرى بنسبة 38%.

يفضل بايرن ميونيخ أن يسدد من داخل منطقة الجزاء عكس يوفنتوس إذ أن نسبة تسديداته من داخل منطقة الجزاء تقدر بـ53% من تسديداته مقابل 45% للبيانكونيري.

متوسط استحواذ بايرن ميونيخ على الكرة في المباراة الواحدة بلغ 67% بنسبة دقة تمريرات بلغ 91% ويعكس هذا تفوقا واضحا على يوفنتوس.

معدل الفوز بالكرة أضعف من يوفنتوس فالفريق يفوز بـ41% من اعتراضاته للهجمة ويفوز بنسبة 49% من الكرات الهوائية.

يعتمد العملاق البافاري على الثنائي توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي، الأخير سجل 22 هدفا في 21 مباراة بالدوري وصنع 3 كما سجل 7 أهداف خلال 6 مباريات لعبها بدوري الأبطال.

أما توماس مولر فسجل 17 هدفا في الدوري الألماني خلال 22 مباراة وصنع 7، كما أنه سجل 5 أهداف في دوري الأبطال وصنع هدفا وحيدا.