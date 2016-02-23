ليلة_الأبطال - راكيتيش: أرسنال أحد أفضل الفرق في العالم

(إفي): رفض لاعب وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، اعتبار فريقه الإسبانب مرشحا أوفر حظا في لقاء الثلاثاء أمام أرسنال الإنجليزي بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، مؤكدا أنهم يواجهون "واحدا من أفضل الفرق في العالم".

وصرح راكي في مؤتمر صحفي عشية اللقاء من ملعب الإمارات "سنواجه فريقا متكاملا للغاية، يمر بفترة جيدة جدا، وبمعرفة مدربهم (آرسين فينجر) نعلم أنهم سيقدمون مباراة متميزة غدا".

وأضاف "سنلعب في استادهم وأمام جماهيرهم، لذا سيحاولون الضغط علينا بعض الشيء. لكننا نمر بفترة رائعة وعلينا مواصلة السير على نفس النهج وتقديم أفضل مباراة ممكنة".

وأكد راكيتيتش (27 عاما) أن هدف برشلونة هو محاولة "ضمان التأهل غدا" مشيرا إلى أن ارتداء قميص البلاوجرانا "يجعلك تبذل أقصى ما لديك".

وأردف "نرغب في ضمان التأهل من لقاء الغد، ولكن لا ينبغي التفكير كثيرا في هذا. فدائما هناك مباراة أخرى. نحن في دوري الأبطال والحافز يكون في أقصاه".

ورفض اللاعب الكرواتي كون فريقه المرشح الأول لتخطي الدور ثمن النهائي "أنهينا عاما حققنا فيه أشياء جميلة للغاية ومن الطبيعي أن تقف الترشيحات إلى جانب البطل، ولكننا نواجه فريقا لديه تاريخ عريق وواحد من أفضل أندية العالم، لهذا لا ينبغي الحديث عن مرشح أوفر".

وعن الفارق بين برشلونة هذا الموسم والموسم الماضي، الذي توج فيه بالثلاثية، قال:"لا توجد فوارق كثيرة، هذا العام نركز في العمل وفي السير خطوة بخطوة لتحقيق أهدافنا. ما حدث العام الماضي انتهى، الآن علينا أن نركز في هذا الموسم والعمل كثيرا، نتمنى أن نكرر ما فعلناه العام الماضي".

كما تحدث راكي أيضا عن ثلاثي خط الهجوم الرهيب لبرشلونة، والمكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار "نحن سعداء للغاية بهم، أن يلعب هؤلاء في فريقهم فهو أمر يملؤك فخرا. عدم الدفع بهم في مباراة مثلما تحرم الطفل من الحلوى. في هذا الفريق نحن نعمل من أجلهم، ولجعلهم أفضل قليلا. معهم هم الثلاثة نعلم أننا فريق مختلف".