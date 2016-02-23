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ديشامب: قد أستدعي بنزيمة للمشاركة في يورو 2016

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ديشامب: قد أستدعي بنزيمة للمشاركة في يورو 2016 ديشامب: قد أستدعي بنزيمة للمشاركة في يورو 2016

(إفي): لم يستبعد المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب استدعاء مواطنه كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني لقائمة الفريق كأس الامم الأوروبية (يورو 2016) إذا ما قرر الاتحاد المحلي للعبة رفع عقوبة الإيقاف المفروضة عليه بسبب تورطه المفترض في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بفيديو فاضح.

وأكد ديشامب في تصريحات تليفزيونية لـ(كانال بلوس) إنه لكي يعود بنزيمة يجب أن يحدث تغيير في وضعه القضائي، والأهم أن يتم رفع عقوبة الاتحاد.

وقال المدرب:"من جانب يوجد القضاء وفي الآخر يظهر الاتحاد. في الوقت الحالي لا يمكن ضمه للمنتخب. الأمر بين يدي رئيس الاتحاد والقضاء".

ولا يزال الاتحاد الفرنسي يبقي على عقوبته ضد بنزيمة، ولكن قاضية الاتهام رفعت مؤخرا قرار منع بنزيمة من التواجد مع الضحية (فالبوينا).

وطعنت النيابة على هذا القرار وهم الأمر الذي لا يجعل الأفق واضحا بالنسبة لبنزيمة.

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