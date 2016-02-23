ضبط شخص هدد موظفا بمجلس مدينة طوخ بخطف أطفاله وطلب 100 ألف جنيه فدية

تمكنت قوات أمن القليوبية من ضبط شخص هدد مدير مركز معلومات مجلس مدينة طوخ بخطف زوجته وأطفاله وإضرام النيران فى سيارته، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز طوخ بالواقعة.

و أشارت تحريات المباحث إلى ورود بلاغ من المدعو " رجب ا.ا" 40 سنة مدير مركز معلومات التنميه المحليه بمجلس مدينة طوخ، ومقيم الصفا – دائرة المركز، بقيام شخص مجهول بتهديده بخطف زوجته وأطفاله وإضرام النيران فى سيارته من هاتف، وطلب منه فدية 100 ألف جنيه.

>أسفرت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعه المدعو "حسام ح م "، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة قاصداً تهديد وترويع المبلغ، والحصول منه على مبلغ مالى، وأضاف بتخلصه من شريحة الهاتف المستخدمة فى الواقعة.

>تحرر عن ذلك المحضر رقم 24 أحوال مركز طوخ وجار العرض على النيابة العامة.