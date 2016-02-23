البرازيلي رونالدو يدخل قاعة مشاهير الكرة الإيطالية بصفته أفضل لاعب أجنبي

أشارت تقارير إيطالية إلى أن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو قد صرح بالخطأ لأحد الصحفيين عن بيعه لمهاجمه فيليبي أندرسون إلى مانشستر يونايتد.

وحسب تقرير نشره موقع "فوتبول إيطاليا" فإن لوتيتو قد باع الجناح البرازيلي إلى الشياطين الحمر بمبلغ 60 مليون يورو.

في حين أن صحيفة "إل مسياجيرو" الإيطالية قد أوضحت أن صحفيا قد استدرج لوتيتو لكي يخبره حول بيعه أندرسون إلى مانشستر يونايتد.

وحسب الصحفية فإن لوتيتو قال:"لقد بعت فيليبي أندرسون إلى مانشستر يونايتد بـ60 مليون يورو".

وأضاف "لقد وقعت معه مقابل 8 ملايين يورو وسأبيعه بـ60 مليون يورو، في العام المقبل سينضم إلى مانشستر يونايتد".

الجدير بالذكر أن عددا من التقارير كانت قد ربطت اللاعب بالرحيل إلى مانشستر يونايتد الذي عرض مبلغ 48 مليون يورو لضم اللاعب لكن لوتيتو رفض.

وكان أندرسون قد انضم إلى لاتسيو قادما من سانتوس في يونيو 2013 بمبلغ 7.8 مليون يورو بعقد يمتد لـ5 أعوام مقابل 800 ألف يورو في الموسم، وفي مارس 2015 جدد فريق العاصمة عقد اللاعب حتى عام 2020.