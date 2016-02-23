ضبط "البلاصى" وبحوزته 3 كيلو بانجو وسلاح خرطوش فى دمياط

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول شرطة دمياط من ضبط محمد.ا.م وشهرته البلاصى 24 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا متنوعة "مخدرات – سلاح أبيض" وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 3 ) كيلو جرامات ومبلغ مالى (50) جنيها وكذا سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وعدد (3) طلقات من ذات العيار وذلك أثناء تواجده بمسكنه بذات الناحية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح للدفاع.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2146 جنايات قسم أول شرطة دمياط لسنة 2016.