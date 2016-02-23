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ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة مرورية بالبحيرة

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ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة مرورية بالبحيرة ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة مرورية بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، حملة مرورية، بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، بالحارة الخدمية دائرة مركز شرطة دمنهور، أسفرت عن ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

شارك فى الحملة ضباط إدارة المرور بقيادة اللواء هانى خير وضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 18 سائقا وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ 2 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365