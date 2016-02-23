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إصابة عامل على يد شخصين لفسخه خطبته من ابنة أحدهما بالخانكة

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إصابة عامل على يد شخصين لفسخه خطبته من ابنة أحدهما بالخانكة إصابة عامل على يد شخصين لفسخه خطبته من ابنة أحدهما بالخانكة
أصيب عامل بجرح طعنى نافذ بالبطن على يد شخصين لقيامه بفسخ خطبته بالخانكة .

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا من مأمور مركز الخانكة يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى السلام بوصول "محمد .ف.ا" 27 سنة عامل مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال وسؤال والدة المصاب "بدر.ع.م" 65 سنة ربة منزل اتهمت كل من "سعيد. ي.ع" 56 عاما بدون عمل، و"عاطف. س.ي.ع" بالتعدى على نجلها بالضرب بألة حادة "خنجر" وإحداث إصابته المشار إليها، وذلك بسب قيامه بفسخ خطبته من نجلة المشكو فى حقه الأول.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف بأن نجله "المشكو فى حقه الثانى" يعانى من مرض نفسى وأنه علم من الأهالى بتشاجره مع المصاب، وقام بنقله لمستشفى الأمراض النفسية لمرضه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4166 جنح مركز الخانكة لسنة 2016،وجار العرض على النيابة للتحقيق .

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مصر 365