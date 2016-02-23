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مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

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مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة
لقى سائق مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارتين نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة النوبارية بالبحيرة .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم (س ص ف 1934) نقل قيادة صباح محمود حامد 36 سنة سائق ومقيم بقرية الديريه مركز أبو حمص، والسيارة رقم 923027 /92242 نقل بمقطورة غربية قيادة محمد عرفة عبد المنعم جلبى 33 سنة سائق ومقيم بسيون غربية.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وإصابة مرافقه على السيد حسانين 51 سنة عامل ومقيم بذات العنوان بجروح وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام والمصاب لمستشفى العامرية بالإسكندرية للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 898 جنح قسم النوبارية لسنة 2016.

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