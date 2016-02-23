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وزير الصحة يقرر سفر المصابين فى"رمد طنطا" للعلاج بألمانيا على نفقة الدولة

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وزير الصحة يقرر سفر المصابين فى"رمد طنطا" للعلاج بألمانيا على نفقة الدولة وزير الصحة يقرر سفر المصابين فى"رمد طنطا" للعلاج بألمانيا على نفقة الدولة
أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، 5 قرارات وزارية بالموافقة على سفر المصابين الخمسة فى واقعة مستشفى "رمد طنطا " إلى ألمانيا للعلاج، ونصت القرارات الوزارية على سفر الخمسة مصابين إلى ألمانيا لإجراء الأبحاث والتدخل الجراحى بمستشفى Klinikum Frankfurt Hochst تحت إشراف الدكتور Claus Eckardt ، وذلك لمدة 30 ليلة بنفقات مقدارها 12 ألف يورو لكل مريض شاملة كافة تكاليف العلاج ومصاريف السفر ورسوم التحويل.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فى بيان اليوم، إن قرار سفر المصابين الخمسة جاء حرصاً من الوزارة على إعطائهم فرصة أكبر للعلاج خارج ، بعد أن قدمت لهم كافة أنواع الرعاية الطبية داخل مصر.

كان الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان قد أعلن الخميس الماضى، عن موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على علاج الخمسة حالات المصابين فى واقعة مستشفى "رمد طنطا" خارج مصر على نفقة الدولة.

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مصر 365

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