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الإسكان:لأول مرة توصيل الغاز للوحدات المتوسطة قبل تسليمها بمدينة بدر

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الإسكان:لأول مرة توصيل الغاز للوحدات المتوسطة قبل تسليمها بمدينة بدر الإسكان:لأول مرة توصيل الغاز للوحدات المتوسطة قبل تسليمها بمدينة بدر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجرى تنفيذ وطرح وحدات سكنية بمشروعى الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بمدينة بدر، وذلك فى إطار الاهتمام بالمدينة، وتوفير الخدمات المختلفة بها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له، أنه تم توقيع بروتوكول مع الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعى بالمدينة، لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى للوحدات السكنية التى يتم تنفيذها بمشروع الإسكان المتوسط "دار "، والتى من المقرر البدء فى تسليمها أول يوليو المقبل كاملة المرافق الرئيسية، وأعمال تنسيق الموقع العام، موضحاً أنه سيكون أول مشروع سكنى يتم فيه توصيل خدمة الغاز الطبيعى للوحدات قبل تسليمها لأصحابها.

من جانبه أوضح المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: يجرى أيضاً تنفيذ 5856 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية أبريل المقبل، كما يجرى الإعداد لطرح تنفيذ 4920 وحدة أخرى.

وأوضح المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس الهيئة، أنه تم البدء فى أعمال إنشاء كوبرى بمدخل المدينة الرئيسى لخدمة الأحياء السكنية، وكوبرى آخر بمدخل طريق الروبيكى لخدمة المنطقة الصناعية، بتكلفة 110 ملايين جنيه، مضيفاً أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المشروع، كما يجرى تنفيذ مشروع طريق المدخل الغربى للمدينة من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، بتكلفة 20 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيساهم فى زيادة عوامل الجذب للمدينة، وتنمية المناطق الشمالية فى فترة زمنية قصيرة.

وأشار المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه يجر حالياً تنفيذ أعمال الطرق الأسفلتية لمنطقة بيت الوطن، والحى المتميز بالمرحلة الثانية، بتكلفة 25 مليون جنيه، وأيضاً يجرى تنفيذ أعمال الطرق الأسفلتية للمنطقة الحرفية، كما يجرى البدء فى مشروع تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية شرق طريق الروبيكى، بتكلفة 50 مليون جنيه، موضحاً أن هذا التطوير يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات بالمدينة، والارتقاء بالشكل الجمالى للمناطق الصناعية.

وأضاف رئيس جهاز المدينة، أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع أسفلت المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى، كما تم اتخاذ إجراءات الطرح لعدة مشروعات لتطوير محاور رئيسية بالمدينة، وتشمل تطوير محور طريق الروبيكى، والمحور المركزى للمدينة، ومحور خلف منطقة الجامعات، بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه يجرى طرح تطوير الحى السكنى الثالث، وتطوير جزيرة طريق القاهرة السويس، وذلك استكمالا لمنظومة تطوير الأحياء السكنية القديمة.

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