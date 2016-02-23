مطار شرم الشيخ يستقبل 624 سائحا على متن 5 رحلات دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الثلاثاء، 5 رحلات دولية على متنها 624 سائحا من مختلف الجنسيات.

وأكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 20%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 5 رحلات دولية طيران على متنها 624 سائحاً من مختلف الجنسيات و14 رحلة داخلية على متنها 616 سائحاً مصرياً بإجمالى 1240 سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 1574 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 273 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة كما غادر المنفذ 448 سائحا.