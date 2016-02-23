وصول 3500 طن بوتاجاز و250 سيارة لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين و على متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 250 سيارة قادمة من جدة .

>وصول 677 معتمر لميناء سفاجا.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة محبة و على متنها 677 معتمر و 4 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 261 راكب و 28 سيارة و 10 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 82 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 90 راكب و 92 شاحنة و 64 سيارة كما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 86 راكب و 86 شاحنة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 352 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 9 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة.

>كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 315 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 6 براد و 6 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 43 شاحنة كما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 203 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 3 شاحنة و 2 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 40 شاحنة .