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وصول 3500 طن بوتاجاز و250 سيارة لموانئ السويس

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وصول 3500 طن بوتاجاز و250 سيارة لموانئ السويس وصول 3500 طن بوتاجاز و250 سيارة لموانئ السويس
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين و على متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 250 سيارة قادمة من جدة .
>وصول 677 معتمر لميناء سفاجا.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة محبة و على متنها 677 معتمر و 4 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 261 راكب و 28 سيارة و 10 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 82 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 90 راكب و 92 شاحنة و 64 سيارة كما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 86 راكب و 86 شاحنة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 352 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 9 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة.
>كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 315 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 6 براد و 6 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 43 شاحنة كما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 203 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 3 شاحنة و 2 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 40 شاحنة .

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مصر 365