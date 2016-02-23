تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 3 أطنان كبدة مجهولة المصدر و500 كيلو دقيق مدعم بالبحيرة.

كان قد شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة المستقبل الكائنة بالطريق الدولى الساحلى مركز كفر الدوار، لقيامه بتخزين بالثلاجة كمية وقدرها 135ر3 طن كبدة مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 3408/2016 جنح مركز كفر الدوار.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن قرية عمر مكرم مركز بدر لقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق المدعم المقررة للمخبز وبيعها بالأسواق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته كمية وقدرها 500 كيلو دقيق مدعم، وتحرر المحضر 1799/2016 جنح مركز بدر.