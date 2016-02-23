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"صحة الإسكندرية": استقرار حالة مصابى حادث انهيار جسر قرية أبو زهرة

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"صحة الإسكندرية": استقرار حالة مصابى حادث انهيار جسر قرية أبو زهرة "صحة الإسكندرية": استقرار حالة مصابى حادث انهيار جسر قرية أبو زهرة
أكد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، استقرار حالة المصابين فى حادث انهيار جسر قرية أبو زهرى.

وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الحادثة أسفرت عن وفاة 3 أشخاص هم : إبراهيم شاهين، و الشحات محمود شاهين، و أحمد مبروك الرفاعى، و إصابة اثنين آخرين نتيجة سقطوهم فى حفر مجرى كانوا يقومون بها، و تم نقل المصابين إلى مسشتفى برج العرب لتلقى العلاج اللازم.

يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت صباح اليوم حادث انهيار جسر أبو زهرة بترعة النصر فى منطقة برج العرب بالإسكندرية، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة شخصين.

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