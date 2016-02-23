بلدية عجمان تطلق مبادرة لإنشاء مكتبات عامة في المتنزهات

أطلق قسم العلاقات العامة والإعلام بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان مبادرة "لنكن" والتي ترتكز على انشاء مكتبات عامة في متنزهات الامارة وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بإعلانه عام 2016 عاما للقراءة .وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها القسم للتشجيع على القراءة والاطلاع ونشر الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع .

وتهدف فكرة المبادرة إلى إنشاء مكتبات عامة في متنزهات عجمان والتي تعد أبرز الأماكن الحيوية في الإمارة التي تستقطب جميع أفراد العائلة والنشء بما يحقق هدفها الأساسي في غرس ثقافة المطالعة والقراءة المثمرة في نفوس الأطفال باعتبارهم حملة راية الغد وتشجيع أولياء الامور والشباب على إحياء الاطلاع والعلم الذي أوصى به الدين الإسلامي الحنيف لما له من دور أساسي في رفعة الأمم وجعلها منارة للإبداع والابتكار ومنصة تجذب الباحثين عن الرقي والتقدم من كافة أنحاء المعمورة.

وأكد سعادة يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أهمية هذه المبادرة ودورها في تعزيز ملكات القراءة لدى الأجيال المستقبلية خاصة فئة الأطفال وهم الأكثر روادا للمنتزهات العامة ..مشيرا إلى أن إقامة هذه المكتبة يوفر بيئة مثالية لاكتساب المعارف والعلوم إضافة إلى قضاء أوقات الفراغ بشكل نافع كما أنها تخدم المجتمع بكل فئاته العمرية والتعليمية والاجتماعية حيث يهدف توظيف هذه المرافق إلى تدعيم التنمية الثقافية المستدامة في المجتمع.

وبين أن قسم العلاقات العامة والإعلام بالدائرة لم يدخر جهدا منذ بداية عام القراءة فى تبني كافة المبادرات البناءة والافكار النيرة التي تسعى للمضي قدما نحو المشروع الثقافي الهادف لتنفيذه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات الثقافية المعنية واضعا خطة خاصة بفعاليات متنوعة تنفذ في المنتزهات بالتنسيق مع الدوائر الثقافية المختلفة والتي تركز على دعم القراءة وتحفيز المبدعين في الفنون الكتابية .

واشار الى أنه تم وضع خطة ورؤى لتنفيذ المبادرة والتي سوف تتبلور في الفترة المقبلة بشكل فاعل وستطبق في المنتزهات بالإمارة بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الثقافية والمكتبات لتوفير الكتب التي تتناسب وفئات الزوار للمنتزهات بالإمارة.