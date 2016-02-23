رئيس الائتلاف السوري: اتفاق وقف إطلاق النار قابل للتمديد شرط الالتزام به

أكد خالد خوجة، رئيس الائتلاف الوطني السوري، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه موسكو وواشنطن ابتداء من السابع والعشرين من فبراير الحالي، قابل للتمديد في حال تم الالتزام به من كافة الأطراف.

وقال خوجة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء المتواجد في الرياض ـ إنه “في حال تم خرق الهدنة من قبل أي طرف سواء من قبل روسيا أو النظام السوري فهى تلقائيا لن تصبح صالحة للاستمرار”.

وأضاف أن “واشنطن وموسكو وافقتا على أغلب ما طرحته المعارضة من شروط لوقف إطلاق النار سواء ما يخص بضرورة وقف القصف وفك الحصار وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المساجين ووقف العمليات العسكرية على الأرض”.

وأوضح خوجة أن نص الاتفاق الروسي ـ الأمريكي بشأن سوريا سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد أعلنتا في بيان مشترك بثته وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 فبراير الجاري اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت دمشق.

وأوضح البيان أن الاتفاق لن يشمل تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات التي أدرجها مجلس الأمن الدولى فى قائمة التنظيمات الإرهابية.

أ ش أ