أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس الائتلاف السوري: اتفاق وقف إطلاق النار قابل للتمديد شرط الالتزام به

Google+ Print
رئيس الائتلاف السوري: اتفاق وقف إطلاق النار قابل للتمديد شرط الالتزام به رئيس الائتلاف السوري: اتفاق وقف إطلاق النار قابل للتمديد شرط الالتزام به

خالد خوجة

أكد خالد خوجة، رئيس الائتلاف الوطني السوري، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه موسكو وواشنطن ابتداء من السابع والعشرين من فبراير الحالي، قابل للتمديد في حال تم الالتزام به من كافة الأطراف.

وقال خوجة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء المتواجد في الرياض ـ إنه “في حال تم خرق الهدنة من قبل أي طرف سواء من قبل روسيا أو النظام السوري فهى تلقائيا لن تصبح صالحة للاستمرار”.

وأضاف أن “واشنطن وموسكو وافقتا على أغلب ما طرحته المعارضة من شروط لوقف إطلاق النار سواء ما يخص بضرورة وقف القصف وفك الحصار وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المساجين ووقف العمليات العسكرية على الأرض”.

وأوضح خوجة أن نص الاتفاق الروسي ـ الأمريكي بشأن سوريا سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد أعلنتا في بيان مشترك بثته وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 فبراير الجاري اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت دمشق.

وأوضح البيان أن الاتفاق لن يشمل تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات التي أدرجها مجلس الأمن الدولى فى قائمة التنظيمات الإرهابية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017