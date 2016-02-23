المؤبد لسيدة ورجلين لقتلهم شابا حرقا عقب مشاهدتهم يمارسون الرذيلة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، كلا من "محمد محسن مختار"، 22 سنة، عامل دوكو سيارات، ومقيم مركز الإبراهيمية، و"هشام مصباح عبد اللطيف"، 29 سنة، سائق، ومقيم الإبراهيمية، و"عبير حامد عبد الخالق"، 23 سنة، ربة منزل، ومقيمة المهدية مركز ههيا، بالسجن المؤبد لكل منهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سمير التونى ومحمد الدرديرى.

تعود أحداث القضية رقم 17292 لسنة 2013 جنايات مركز ههيا، ليوم 22 من شهر أبريل لسنة 2013، بقيام المتهمين بقتل "وحيد محمد عبد الحميد" خوفا من فضحه علاقة محرمة بينهم.

وتبين من التحريات السرية التى قام بها الرائد محمود الطحان رئيس مباحث ههيا، قيام المتهمين جميعا، بقتل المجنى عليه، وذلك على خلفية مشاجرة بينه وبين المتهم الأول بسبب تواجد المتهميْن الأول والثانى برفقة المتهمة الثالثة لممارسة الرذيلة بإحد الأراضى الزراعية، وأثناء مرور المجنى عليه شاهدهم، وخشية من افتضاح أمرهم تشاجر معه المتهم الأول وتخلصوا جميعا منه، حيث تبين قيام المتهم الثانى بضربه بآلة حادة على رأسه فسقط على الأرض، وقام الأول بتعريته من ملابسه كاملة، وحملوه جميعا إلى داخل الأرض الزراعية، وسكب عليه المتهم الثانى البنزين وأشعل بيه النيران التى أحدثت به إصابات أودت بحياته.



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