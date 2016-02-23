إصابة 4 أشخاص فى سقوط "أسانسير" مستشفى خاص بدمنهور

أصيب 4 أشخاص بمدينة دمنهور بالبحيرة بسبب سقوط المصعد الخاص بمستشفى الفاروق التخصصى نتيجة الأحمال الزائدة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين سقوط مصعد كهربائى بمستشفى الفاروق التخصصى بدمنهور، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين سقوط المصعد الكهربائى أسفل المستشفى نتيجة أحمال زائدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج مستقليه.

نتج عن ذلك إصابة 4 من مستقليه، وهم كل من سعدية ممدوح إسماعيل 64 سنة ربة منزل ومقيمة بقسم دمنهور مصابة بكدمة بالركبة اليمنى، وشذا إيهاب الدسوقى 10 سنوات طالبة ومقيمة بشبرا دمنهور مصابة بكدمة بالساق اليسرى، وتم تحويلهما لمستشفى دمنهور العام، وبدرية السيد الفقى 65 ربة منزل مصابة بكدمات بالظهر، ودعاء فاروق إبراهيم 40 سنة ربة منزل مصابة بجرح فى الجبهة والأنف، ومقيمان بشبرا قسم دمنهور، وتم حجزهما بالمستشفى المشار إليها للعلاج.

وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وأضافوا أنهم كانوا موجودين بالمستشفى لزيارة أحد أقاربهم وفوجئوا بسقوط المصعد ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبسؤال محمود حامد الصعيدى 52 سنة مدير العلاقات العامة بالمستشفى ومقيم قسم دمنهور قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن المصعد سقط نتيجة الأحمال الزائدة، وجار تحرير المحضر اللازم.