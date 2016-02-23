أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إصابة 4 أشخاص فى سقوط "أسانسير" مستشفى خاص بدمنهور

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص فى سقوط "أسانسير" مستشفى خاص بدمنهور إصابة 4 أشخاص فى سقوط "أسانسير" مستشفى خاص بدمنهور
أصيب 4 أشخاص بمدينة دمنهور بالبحيرة بسبب سقوط المصعد الخاص بمستشفى الفاروق التخصصى نتيجة الأحمال الزائدة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين سقوط مصعد كهربائى بمستشفى الفاروق التخصصى بدمنهور، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين سقوط المصعد الكهربائى أسفل المستشفى نتيجة أحمال زائدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج مستقليه.

نتج عن ذلك إصابة 4 من مستقليه، وهم كل من سعدية ممدوح إسماعيل 64 سنة ربة منزل ومقيمة بقسم دمنهور مصابة بكدمة بالركبة اليمنى، وشذا إيهاب الدسوقى 10 سنوات طالبة ومقيمة بشبرا دمنهور مصابة بكدمة بالساق اليسرى، وتم تحويلهما لمستشفى دمنهور العام، وبدرية السيد الفقى 65 ربة منزل مصابة بكدمات بالظهر، ودعاء فاروق إبراهيم 40 سنة ربة منزل مصابة بجرح فى الجبهة والأنف، ومقيمان بشبرا قسم دمنهور، وتم حجزهما بالمستشفى المشار إليها للعلاج.

وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وأضافوا أنهم كانوا موجودين بالمستشفى لزيارة أحد أقاربهم وفوجئوا بسقوط المصعد ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبسؤال محمود حامد الصعيدى 52 سنة مدير العلاقات العامة بالمستشفى ومقيم قسم دمنهور قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن المصعد سقط نتيجة الأحمال الزائدة، وجار تحرير المحضر اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365