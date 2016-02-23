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انجازات طلبة «دار البر» يحصدون 142 جائزة محلياً وخارجياً

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انجازات طلبة «دار البر» يحصدون 142 جائزة محلياً وخارجياً انجازات طلبة «دار البر» يحصدون 142 جائزة محلياً وخارجياً

أعلنت جمعية دار البر أبرز إنجازاتها في «مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم» خلال العام الماضي، فيما وصل العدد الإجمالي للمنتسبين إلى المشروع بنهاية عام 2015 إلى 266 طالباً، بينهم 121 طالباً مواطناً، مقابل 145 طالباً مقيماً على أرض الدولة.

وأكدت الجمعية الخيرية نجاحها في ترجمة استراتيجيتها الموضوعة للعام الماضي التي تقضي بالتوسع في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وإيصال حب كتاب الله، عز وجل، إلى قلوب الناشئة، ونشر آدابه في المجتمع تحت شعار «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، مشيرة إلى مشاركتها خلال عام 2015 في 9 مسابقات «قرآنية» داخل الدولة وخارجها، توجت خلالها بـ142 جائزة، حصل عليها الطلبة المنتسبون إلى الجمعية ضمن «مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم».

وقال عبد الله علي بن زايد، المدير التنفيذي لجمعية دار البر: «إن المشروع، الذي انطلق للمرة الأولى عام 2006، سجل خلال العام الماضي نجاح 8 طلبة في ختم وحفظ القرآن الكريم كاملاً، من بينهم طالبان إماراتيان، و6 طلبة مقيمون، بينما بلغ العدد الإجمالي لـ«الطلبة الخاتمين» لكتاب الله، عز وجل، في إطار مشروع «البر» 19 طالباً، من الجنسيندبي .

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