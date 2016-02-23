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فتاة بقنا تنتحر بتناول "صبغة شعر" هربا من الزواج بابن عمها غصبا

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فتاة بقنا تنتحر بتناول "صبغة شعر" هربا من الزواج بابن عمها غصبا فتاة بقنا تنتحر بتناول "صبغة شعر" هربا من الزواج بابن عمها غصبا
لقيت فتاة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا مصرعها، صباح اليوم، بعد أن أقدمت على الانتحار بتناولها مادة سامة، على خلفية محاولة إجبارها على الزواج من ابن عمها.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث يفيد مصرع "هـ.ط.ع"، 17 سنة، إثر تناولها مادة سامة "صبغة شعر"، فى محاولة منها للانتحار.

وأفادت تحريات المباحث، أن سبب انتحار الفتاة محاولة أهلها إجبارها على الزواج من ابن عمها؛ وتم نقل الجثة الى المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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