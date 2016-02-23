دراسة: الشيكولاته تحسن كفاءة وظائف المخ

بشرى سارة لمحبى الشيكولاتة، فقد أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تناول معشوقة الملايين حول العالم يعمل على تحسين كفاءة وظائف المخ.

وقال القائمون على الدراسة إنهم وجدوا أن استهلاك الشيكولاتة مرتبط بتحسين الوظائف الإدراكية بصرف النظر عن العادات الغذائية الأخرى للشخص.

وحلل الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى تلجراف البريطانية، بيانات تم جمعها فى إطار بحث على سكان مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك تم خلاله إخضاع المشاركين لسلسلة من الاختبارات المخصصة لقياس الوظائف الإدراكية.

وأظهرت البيانات أن الذين يستهلكون الشيكولاته بشكل منتظم جاء أداؤهم أكثر كفاءة فى مختلف الاختبارات الإدراكية.

وأشار الباحثون إلى أن الاستهلاك المنتظم للشيكولاتة يمكن أن يساعد فى الحماية من التدهور الإدراكى الطبيعى الذى يصيب الإنسان بفعل التقدم فى العمر.

كانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الشيكولاتة مفيدة لصحة القلب والدورة الدموية وتقلل خطر الإصابة بالسكتة وتخفض الكولسترول وتحمى الجلد من أضرار الشمس.