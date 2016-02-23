رئيس "البحوث الطبية" يبرئ لبن الأم من تهمة نقل "زيكا" للطفل أثناء الرضاعة

ردًا على نتائج الدراسة التى أجراها معهد أوزفالدو كروزبالبرازيل بوجود أدلة على قدرة فيروس زيكا فى العبور للطفل عبر لبن الأم بجانب انتقاله عبر السائل المنوى واللعاب، قال الدكتور أسامة محمود عزمى رئيس شعبة البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث ومدير عام مركز التميز للبحوث الطبية: "يصعب تصديق انتقال فيروس زيكا أو أى فيروس آخر عبر لبن الأم لطفل فلبن ألم محاط بالأجسام المضادة التى تمتص الفيروسات مباشرة لتمنع وصولها للطفل أثناء الرضاعة، إضافة إلى احتوائه على كميات كبيرة من الكالسيوم الذى يعد خط دفاع قويا فى مواجهة الفيروسات.

ويضيف رئيس شعبة البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث: "هناك حالة واحدة يصعب تحقيقها ويمكن أن ينتقل من خلالها زيكا للرضيع وهى تشقق حلمة الثدى وخروج دم منه بالتزامن مع إصابة فم الطفل بتشققات حيث هنا ينتقل الدم من الأم إلى الطفل وقد يصاب بالفيروس الضعيف الذى تتمثل أعراضه فى ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدى وبعض آلام بالعظام وبعلاج هذه الأعراض ينتهى الفيروس من الجسم فى فترة تتراوح بين 3 و7 أيام فقط.

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