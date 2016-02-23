أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

رئيس "البحوث الطبية" يبرئ لبن الأم من تهمة نقل "زيكا" للطفل أثناء الرضاعة

Google+ Print
رئيس "البحوث الطبية" يبرئ لبن الأم من تهمة نقل "زيكا" للطفل أثناء الرضاعة رئيس "البحوث الطبية" يبرئ لبن الأم من تهمة نقل "زيكا" للطفل أثناء الرضاعة
ردًا على نتائج الدراسة التى أجراها معهد أوزفالدو كروزبالبرازيل بوجود أدلة على قدرة فيروس زيكا فى العبور للطفل عبر لبن الأم بجانب انتقاله عبر السائل المنوى واللعاب، قال الدكتور أسامة محمود عزمى رئيس شعبة البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث ومدير عام مركز التميز للبحوث الطبية: "يصعب تصديق انتقال فيروس زيكا أو أى فيروس آخر عبر لبن الأم لطفل فلبن ألم محاط بالأجسام المضادة التى تمتص الفيروسات مباشرة لتمنع وصولها للطفل أثناء الرضاعة، إضافة إلى احتوائه على كميات كبيرة من الكالسيوم الذى يعد خط دفاع قويا فى مواجهة الفيروسات.

ويضيف رئيس شعبة البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث: "هناك حالة واحدة يصعب تحقيقها ويمكن أن ينتقل من خلالها زيكا للرضيع وهى تشقق حلمة الثدى وخروج دم منه بالتزامن مع إصابة فم الطفل بتشققات حيث هنا ينتقل الدم من الأم إلى الطفل وقد يصاب بالفيروس الضعيف الذى تتمثل أعراضه فى ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدى وبعض آلام بالعظام وبعلاج هذه الأعراض ينتهى الفيروس من الجسم فى فترة تتراوح بين 3 و7 أيام فقط.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365