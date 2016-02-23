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قهوة نواة التمر.. كلها فوائد وتقيك من خطر الكافيين.. واحذر الإسراف

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قهوة نواة التمر.. كلها فوائد وتقيك من خطر الكافيين.. واحذر الإسراف قهوة نواة التمر.. كلها فوائد وتقيك من خطر الكافيين.. واحذر الإسراف
بذور كل النباتات والفاكهة مفيدة ومنها نواة التمر حيث لها العديد من الوظائف التى تحمى صحة الإنسان واستخدمتها دول عربية كنوع من البخور، وجففتها أخرى وطحنتها لتناولها كقهوة تحسن من وظائف الجسم.

وأوضح الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة أن بعض البلدان تأتى بنواة البلح أو التمر وتجففه فى حرارة الشمس ثم تطحنه لتحصل على بودرة يتم خلطها مع بعض إضافات القهوة العادية لتصبح قهوة مفيدة لا تحوى الكافيين، وعلى الرغم من فوائدها الكثيرة والمتنوعة يجب عدم الإسراف فى تناولها لأن بعض الأبحاث حذرت من احتواء مسحوق النواة نتيجة التحميص على نسبة من الرصاص والضار والصعب الامتصاص بالجسم.

وتشمل فوائد هذه القهوة أنها بديل صحى للقهوة المليئة بالكافيين، فهى لا تحتوى على الكافيين الضار، وعلى مدمن القهوة الراغب فى التخفيف منها تناول قهوة النواة خاصة أن مذاقها لذيذ.

كما تعد قهوة نواة التمر وسيلة للتخلص من أوجاع الجسم المتكررة التى يعانى منها الكثيرون، ومفيدة وهادئة على المعدة، فلا تعانى الأمعاء منها، بجانب أنها تساعد فى تحسين عملية الهضم بشكل عام، والكثير من التجارب والأبحاث أوضحت أنها غنية بمواد مفيدة للجسم تساعد على تأخير الشيخوخة، حيث تعمل كمضادات طبيعية للأكسدة لأنها مكون طبيعى فى الأصل.

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مصر 365