مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تُطلع وفداً عربياً على خدماتها الذكية

أكد طلال محمد آل علي، مدير إدارة الخدمات الذكية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حرص حكومة دولة الإمارات على إتاحة الفرصة للدول العربية الشقيقة، للاستفادة من التجارب الناجحة وأفضل الممارسات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال المؤسسة، أخيراً، وفداً عربياً يضم مجموعة من رواد الأعمال والقياديين والإداريين من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والأردن وسلطنة عمان وقطر، وذلك في إطار حرص الدول العربية على الاستفادة من التجربة الإماراتية في التنمية الإدارية والبشرية، والاطلاع على تجربة المؤسسة في استثمار الخدمات الذكية.

وكان في استقبال الوفد طلال محمد آل علي، مدير إدارة الخدمات الذكية، وأحمد عيسي الكندري، مدير إدارة التميز المؤسسي، وعمر عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة المنح والقروض.

تأتي الزيارة ضمن جولة قام بها الوفد للمنطقة للتعرف إلى عدد من المؤسسات الناشطة في مجال الخدمات الذكية التي تسهم في ترسيخ مفهوم نقل الممارسات الرائدة، وسعياً للتجهيز والإعداد لأحد أقوى البرامج التدريبية التي تحاكي الواقع تحت مسمى «دبي وتجربة الأداء المؤسسي المتميز» الذي يشمل زيارات أبرز الدوائر في مدينة دبي.

وقال طلال محمد آل علي، إن اللقاء سيسهم في الاستفادة من خبرات المؤسسة في مجال استثمار الخدمات الذكية عبر التقنية الحديثة. مستعرضاً أهم الخدمات الذكية بالمؤسسة التي تهدف إلى التسهيل على المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المعلومات والخدمات التي توفرها المؤسسة. كما اطلع الوفد، على آلية عمل مركز خدمة العملاء بالمؤسسة.

وأشاد الوفد الزائر بتجربة المؤسسة المتميزة في مجال الخدمات الذكية، ومجال الإسكان، والتطور الذي يشهده الإسكان الحكومي في الدولة بشكل عام.