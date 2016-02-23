انطلاق فعاليات منتدى المرأة العالمي

انطلقت صباح اليوم في مدينة جميرا بدبي منتدى المرأة العالمي برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وبمشاركة أكثر من ألفي مشارك من بينهم قادة وصناع قرار في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة والعالم، وتعقد خلاله 40 جلسة يسهم فيها 100 متحدث من 70 دولة.

وافتتح المنتدى بكلمة ترحيبية لكلارا غيمار- رئيس منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع بفرنسا، التي أكدت أن منتدى المرأة الأول في المنطقة لم يكن لينعقد من دون الجهود الكبيرة والمتواصلة لمؤسسة دبي للمرأة، متمنية أن يساهم هذا المنتدى في تغيير الصورة النمطية للمرأة وتعزيز سبل مشاركتها في المجتمع.

وبدأت الجلسة الأولى للمنتدى بكلمة لمعالي ريم الهاشمي وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، أكدت فيها أن قصة دولة الإمارات بدأت قبل قيام الاتحاد عندما كانت الإمارات مركز للتجارة. "نشعر اليوم بأن المسار يوحدنا وتوحدنا الرؤية رؤية الشيخ خليفة وأم الإمارات."

وقالت الهاشمي أن "الحياة العملية واليومية تتقاطعان مع بعضهما البعض، النساء في كل أرجاء العالم متشابهات من حيث طريقة تفكيرهم ومخاوفهم، ومن المهم ان نتحدث بشغف عن ما نحب حتى نقنع الناس."

وذكرت الهاشمي أن دولة الإمارات استطاعت تغيير الصورة الشائعة في العالم العربي عبر اكسبو 2020، مشيرة إلى أن المنافسة كانت قوية جدا وتطلبت الكثير من التحضير.

وتقدم "البيان" تغطية مباشرة للمنتدى على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، انستغرام وجوجل بلاس

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