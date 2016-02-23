رئيس الائتلاف السورى: اتفاق وقف إطلاق النار قابل للتمديد شرط الالتزام به

أكد خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطنى بسوريا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلنت عنه موسكو وواشنطن ابتداء من السابع والعشرين من فبراير الحالى، قابل للتمديد فى حال تم الالتزام به من كافة الأطراف.

وقال خوجة ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية الثلاثاء، المتواجد فى الرياض ـ أنه "فى حال تم خرق الهدنة من قبل أى طرف سواء من قبل روسيا أو النظام السورى فهى تلقائيا لن تصبح صالحة للاستمرار ".

وأضاف أن "واشنطن وموسكو وافقتا على أغلب ما طرحته المعارضة من شروط لوقف إطلاق النار سواء ما يخص بضرورة وقف القصف وفك الحصار وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المساجين ووقف العمليات العسكرية على الأرض".

وأوضح خوجة أن نص الاتفاق الروسى ـ الأمريكى بشأن سوريا سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة من قبل وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد أعلنتا فى بيان مشترك بثته وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فى سوريا فى 27 فبراير الجارى اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت دمشق.

وأوضح البيان أن الاتفاق لن يشمل تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات التى أدرجها مجلس الأمن الدولى فى قائمة التنظيمات الإرهابية.

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