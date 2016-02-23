بالصور.. أمن البحيرة يفحص 922 مريضا وسجينا فى حملة طبية بالمحافظة

قال اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إن المديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية نظمت قافلة طبية برئاسة مدير مستشفى الشرطة بالإسكندرية وعدد من الأطباء وطاقم تمريض وإداريين وصيدلية، وذلك لمدة 4 أيام 20 إلى 23 فبراير الجارى، على أن يكون اليوم الثلاثاء، وهو الأخير، مخصصا للكشف الطبى على المواطنين.

وأضاف مدير أمن البحيرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أن نشاط قطاع الخدمات الطبية امتد لخدمة المجتمع المصرى وفقا لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم استهداف المدنيين خلال قافلة طبية مجانية اليوم بمقر قوات أمن البحيرة وستضم مجموعة من أكفأ الأطباء فى جميع التخصصات، تم الإعلان عنها من خلال محافظة البحيرة".

وأوضح مدير أمن البحيرة، أن قافلة البحيرة استهدفت خدمة 922 مريضا من الأفراد والمجندين والخفراء النظاميين والعاملين المدنيين بمديرية أمن البحيرة، والمساجين بسجن قوات الأمن وقسم ومركز دمنهور وسجن أبو حمص، بأماكن لا توجد بها مستشفيات شرطة، مضيفا أنها ولثانى مرة فى أقل من 6 أشهر يتم انطلاق تلك القافلة .

وأشرف اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة واللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة على القافلة الطبية بمقر قوات أمن البحيرة، والتى ضمت 16 تخصصا ما بين قلب، وباطنة، وعظام، وجراحة، وأعصاب، ورمد، وصدر.



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