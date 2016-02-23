حملة لتطهير الترع ومعالجة أماكن الهبوط الأرضى بمدينة الفيوم

صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أن مدينة الفيوم شهدت مساء أمس حملة تطهير مكبرة بالترع الرئيسية من النفايات والقمامة والحيوانات النافقة، والتى تعرقل سريان مياه الرى فى الفتحات وبطول الترع والمتفرعات منها.

وكان المحافظ أصدر توجيهات مشددة لمسئولى الرى والأجهزة التنفيذية بالمدن والمراكز بالعمل على تطهير الترع الرئيسية والفرعية، والتى تعوق سريان مياه الرى ووصولها إلى النهايات للزراعات المختلفة.

وقامت حملة مكبرة بمدينة الفيوم من مسئولى الرى والجهاز التنفيذى لتطهير الفرع الرئيسى من ترعة بحر يوسف والفتحات على بحر سنورس بوسط المدينة، لإزالة كافة النفايات والقمامة والحيوانات النافقة.

كما أصدر محافظ الفيوم توجيهات بالتصدى بكل حزم وتوقيع غرامات مالية للمخالفين بإلقاء المخلفات والنفايات بالأبحر والترع، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالى للفيوم كمحافظة سياحية.

كما أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم حصر أماكن الهبوط الأرضى فى مناطق مختلفة، للبدء الفورى فى معالجة الهبوط بمنطقة وسط البلد أمام كوبرى البحارى وبنك الإسكان والتعمير، لتسهيل الحركة المرورية للسيارات والمارة من المواطنين.