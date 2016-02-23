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معارك فى مديرية نهم شرقى العاصمة اليمنية صنعاء

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معارك فى مديرية نهم شرقى العاصمة اليمنية صنعاء معارك فى مديرية نهم شرقى العاصمة اليمنية صنعاء

شهدت مديرية نهم شمال شرقى صنعاء باليمن معارك بين قوات الجيش والمقاومة المؤيدة له من ناحية , وبين مليشيات الحوثيين وصالح من ناحية أخرى، واستطاعت القوات الشرعية تحقيق تقدم كبير وسيطرت على قرية المدراج فيما تستمر المعارك فى منطقة بران.

وأكدت مصادر المقاومة أن قياديا كبيرا للحوثيين يدعى هادى رعدان قتل فى المعارك وهو يعد من أهم قياداتهم فى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران التى كانت تحت سيطرتهم وتم تحرير مناطق فيها فيما قتل أحد أفراد المقاومة وأصيب 3 آخرون.

وذكر المركز الاعلامى للمقاومة فى اقليم ازال أن طائرات التحالف العربى قصفت مواقع للمليشيات فى نهم ودمرت لهم مدفعين وعربة كاتيوشا و3 أطقم عسكرية بمنطقة مسورة كما قصفت مواقع لهم فى مديرية ملح فى نهم.

وكانت قوات الجيش قد دفعت بتعزيزات كبيرة إلى مديرية نهم لاستكمال السيطرة عليها بعد وصول تعزيزات للمليشيات التى تحاول صد تقدم القوات الشرعية.

وفى محافظة مأرب المجاورة لـ "نهم" قصفت الطائرات مواقع المليشيات فى جبل هيلان بالتزامن مع قصف مدفعية الجيش مواقعهم فى صرواح والمشجح.

وفى مديرية عمران شمال غربى العاصمة صنعاء قصفت الطائرات معسكرا تدريبيا ومواقع ومخازن تابعة للميليشيات فى جبل المرحة جنوب غرب مدينة عمران.

وفى محافظة الجوف شمال صنعاء شهدت مديرية الغيل معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية والمليشيات وقامت القوات بقصف مواقعهم فى الغيل ومديرية خب والشعف بالمدفعية فى الوقت الذى قصفت فيه الطائرات تعزيزات لهم كانت فى طريقها إلى جبهة القتال شمال مديرية الحزم ودمر لهم طقمين عسكريين وقتل من فيهما.. كما قصفت مواقع لهم فى منطقة الغيل.
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