مش بالضرب والدم.. تعرف على أسوأ أنواع العنف السلبى

"مش لازم تضرب عشان يتقال عليك عنيف"، العنف أشكاله متعددة، فالبعض يعتقد خطأ أنه مقصور على الفعل الجسدى الغاضب الذى ينتج عنه الضرب واللكم وغيره، لكن هناك نوع أخر يسمى العنف السلبى.

وتوضح الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية أن العنف السلبى يجهله الكثيرون، ويعد من أهم أشكال العنف لأنه يؤذى النفسية بشكل مباشر ويترك تأثيرات سلبية أعمق بكثير مما قد تسببه لكمة بالوجه أو صفع الخد.

وترى الدكتورة رشا أن العنف السلبى هو عنف دون رد فعل جسدى، يحاول فيه الإنسان إيذاء طرف آخر نفسيًا ليعبر عن غضبه أو كرهه أو رفضه، بطريقة سلبية، عن طريق الإهمال الشديد وعدم الاكتراث بوجوده كما يحدث بين الأزواج، أو الإضراب عن الطعام كطريقة اعتراض شهيرة، أو عدم التحدث مطلقًا فترة من الوقت مع الطرف الآخر، أو الكآبة والنكد المستمرين دون سبب أو تبرير، أو السكوت الدائم والتجاهل.

ويتسم الشخص العنيف بالسلب، بالكآبة والحزن وضعف قدرته على حل المشكلات، كما لا يمكنه التعنيف الجسدى فيشعر بالعجز ويعوضه بشكل سلبى مؤذى.

وأضرار العنف السلبى على الطرف الآخر تشمل انعدام الثقة فى الذات، والشعور بالعذاب النفسى، وفقد الثقة فى الطرف الذى يعذبه، كما يشعر بالحقد تجاهه ويفكر فى الانتقام منه، ويزيد المشاعر السلبية ويعمق المشكلات، لدى المعنف بجانب أنه يشعر بالإهانة والدنو نتيجة تعرضه للإهمال الشديد.

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