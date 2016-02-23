الاتحاد الأوروبي ينتقد سياسة حكومة النمسا في التعامل مع أزمة اللاجئين

انتقدت مفوضية الاتحاد الأوروبي سياسة حكومة النمسا في التعامل مع أزمة اللاجئين ومساعدتهم للتوجه إلي الحدود الألمانية، مطالبة النمسا بعدم غلق حدودها في وجه اللاجئين قبل التوصل لحل مشكلة تدفق اللاجئين في اليونان.

وقالت المفوضية – في بيان لها اليوم الثلاثاء نشرته عدة صحف نمساوية – إن النمسا يجب أن تقبل جميع اللاجئين الذين يصلون إلي حدودها ويتقدمون بطلبات للحصول علي حق اللجوء حتي إذا وصل عددهم إلي عدة آلاف يوميا.

ويأتي البيان رداً علي تبني حكومة النمسا لحزمة إجراءات مشددة بدأت في تطبيقها بشكل فردي لتقليص عدد اللاجئين الجدد في النمسا وجعلها أقل جاذبية بالنسبة لهم وتضمنت وضع حد أقصي لعدد اللاجئين الجدد خلال العام الجاري بواقع 500ر37 لاجيء، أي بحد أقصي يوميا 85 لاجئا.