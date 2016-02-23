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اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة ضابط وأمين شرطة بقضية قتل مواطن فى طنطا

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اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة ضابط وأمين شرطة بقضية قتل مواطن فى طنطا اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة ضابط وأمين شرطة بقضية قتل مواطن فى طنطا
تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار عزت مصطفى كامل، وعضوية المستشارين على حسين البحيرى، ووليد عبد الرؤوف المندراوى، وأمانة سر هيثم علوانى، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة النقيب أحمد الكفراوى معاون مباحث قسم شرطة أول طنطا، وأمين الشرطة هانى صالح، من قوة مباحث القسم، فى قضية تعذيب مواطنين داخل سجن القسم، وهما إسماعيل عبد الحميد، وياسر الملاح، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى.

يذكر أن محكمة جنايات طنطا قضت برئاسة المستشار سعيد صبرى، بسجن النقيب أحمد الكفراوى، معاون مباحث قسم أول طنطا، وأمين الشرطة هانى صالح من قوة المباحث، بالمؤبد غيابيا، وحبسهما سنة أخرى مع الشغل فى واقعة تعذيب المجنى عليهما، ووجهت لهما هيئة المحكمة تهم ضرب أدى إلى الوفاة وحكم عليهما بالمؤبد، وتهمة استعمال قسوة وتعذيب وحكم عليهما فيها سنة مع الشغل، بإجمالى 26 سنة لكل منهما.

وتقدم الضابط وأمين الشرطة بطلب إعادة الإجراءات بمحكمة طنطا فى حكم المؤبد الصادر ضدهما وانتهى المتهمان من إعادة الإجراءات وتم عرض الأوراق، على رئيس محكمة استئناف طنطا وتحدد جلسة اليوم الثلاثاء لبدء أولى جلسات محاكمتهما.

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