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جامعة القاهرة تقرر إنهاء خدمة 4أساتذة بـ"سياسة واقتصاد" لعملهم بجهات أجنبية

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جامعة القاهرة تقرر إنهاء خدمة 4أساتذة بـ"سياسة واقتصاد" لعملهم بجهات أجنبية جامعة القاهرة تقرر إنهاء خدمة 4أساتذة بـ"سياسة واقتصاد" لعملهم بجهات أجنبية
قرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنهاء خدمة 4 أساتذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، وذلك بعد اكتشاف عملهم بجهات أجنبية دون الحصول على إذن من الجامعة، لفترات تتراوح بين 15 و20 عام دون استفادة الجامعة من رسائلهم العلمية أو الدرجات الوظيفية المحجوزة لصالحهم.

تضمن قرار رئيس جامعة القاهرة، الدكتور نصر محمد عارف، والدكتور حمدى عبدالرحمن حسن، والدكتور حسنين توفيق إبراهيم، والدكتور حامد عبد الماجد قويس، الذى التحق بالعمل لدى مدرسة SOAS جامعة لندن منذ سنوات منتقلا من جامعة الشيخ زايد بالإمارات دون الحصول على إذن الجامعة.

وطالب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمستحقات الجامعة المالية خلال عمل الأساتذة المذكورين لفترات تجاوزت الإعارات المسموح بها.
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