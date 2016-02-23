الصحة: الانتهاء من مسودة التأمين الصحى لعرضه على الحكومة آخر فبراير

أكدت لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، أنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون آخر فبراير الجارى، تمهيداً لعرضها على الحكومة وإرسالها للبرلمان لمناقشته.

وقال الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة بعد الانتهاء من صياغة القانون مستمرة فى عملها لإعداد اللائحة التنفيذية وآليات التعامل مع المرحلة الانتقالية والقوانين المكملة.

وأشار الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللجنة ستنتهى من صياغة اللائحة التنفيذية خلال شهرين ونصف لتكون جاهزة للمناقشة أيضاً فى البرلمان مع القانون، مضيفاً أن القانون يتكون من 35 مادة معظمها تصب فى مصلحة إصلاح منظومة الصحة.