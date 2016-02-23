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خدى بالك.. لفة المولود وألبان الحيوانات تصيب طفلك بالكساح

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خدى بالك.. لفة المولود وألبان الحيوانات تصيب طفلك بالكساح خدى بالك.. لفة المولود وألبان الحيوانات تصيب طفلك بالكساح
الطفل الرضيع له معاملة خاصة تختلف عن الإنسان العادى، فهو معرض للعديد من الأمراض كالكساح أو لين العظام الذى يصيب المولود بسبب خلل فى ترسيب معادن العظام كالكالسيوم والفوسفور أثناء مرحلة النمو.

وأوضحت الدكتورة الجيار، استشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة والحاصلة على الدبلومة الأوروبية فى التغذية العلاجية "ESTEN"، أن الأم المصرية بشكل عام لديها ثقافة لف المولود بعدة أقمشة بشكل دائم لحمايته، وهى لا تعلم أنها تعرضه فى الحقيقة لخطر الكساح، لأن تعرض جسم الطفل للشمس ضرورى جدًا خاصة للأرجل.
>وأضافت شيرين الجيار، أن التوقيت الأفضل للتعرض للشمس يكون قبل الساعة الحادية عشرة وبعد الساعة الخامسة مساء، لأنه فى الفترة من الساعة 12 إلى 4 عصرًا تكون حرارة الشمس أعلى بكثير وقد تضر بجلد الطفل، ولكن أشعة الشمس الخفيفة فى الفترة التى ذكرناها تساعد على تنشيط فيتامين "د" وبالتالى تمنع إصابة الطفل بمرض الكساح.

وأشارت شيرين الجيار إلى أن من العادات الخاطئة عدم الاهتمام بالرضاعة الطبيعية، وإعطاء الطفل لبن جاموسى أو بقرى وهذا خاطئ حتى وإن كان مخففًا، مشيرة إلى أن أفضل نسبة كالسيوم وفسفور تمتصهما معدة الطفل يكون فى لبن الأم، فالكالسيوم الموجود فى اللبن الصناعى والبقرى نسبة امتصاص جسم الطفل له أقل.

وأوصت استشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة أنه حال وجود مانع للرضاعة الطبيعية باللبن الصناعى لأنه يحوى النسب الأقرب لما يحتاجه الطفل مقارنة باللبن البقرى والجاموسى، وبعد بلوغ الطفل سن 6 شهور يتناول الأطعمة الخارجية ومنها البيض والخضراوات والفواكه واللحوم البيضاء لأن هذا النظام الغذائى يحتوى على الكثير من فيتامين د والكالسيوم والحديد الذى يحتاجه الطفل لتجنب الكساح.

وحذرت الدكتورة شيرين الجيار، الأمهات من عدم الاهتمام بملاحظة عملية الهضم لدى الطفل، فقد تفّعل كل الإرشادات السابقة ومع ذلك يكون هناك مشكلة فى الهضم بسبب خلل ما فى الكلى أو فى الامتصاص وهنا يجب أن تتجه الأم إلى الطبيب فورًا لفحص الطفل وعلاجه.

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مصر 365

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