اعملى اللى عليكى والباقى على ربنا.. نصائح تساعدك لو نفسك فى توأم

ترغب الكثير من السيدات فى الحمل بتوأم دفعة واحدة، لأن الألم واحد والتعب واحد والناتج طفلان، ولكن هل هناك عوامل ونصائح تزيد من احتمالية حملك بطفلين أو أكثر؟!

وقالت الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد إن الحمل بأكثر من طفل بشكل طبيعى دون عوامل مساعدة يحتاج توافر الكثير من العوامل، وحتى مع توافرها لا يمكن أبدًا الجزم بحدوث الحمل بتوأم لأن إرادة الله عز وجل لا شك فوق كل شىء.

وأوضحت استشارى أمراض النساء والتوليد أن العوامل التى تزيد احتمالية إنجاب أكثر من طفل فى رحم واحد تشمل:

-العوامل الوراثية تلعب دورًا شديد الأهمية، خاصة من ناحية أم المرأة، وجدتها وخالاتها، ولذلك تشتهر الكثير من العائلات بالتوائم.

>-عوامل متعلقة بالرضاعة الطبيعية، فالكثير من السيدات اللائى حافظن على إتمام رضاعتهن لأطفالهن، تزيد لديهن عوامل التبويض بشكل كبير ما يزيد فرصة التوائم

>-السيدات الكبيرات فى العمر أكثر قدرة على إنجاب أكثر من طفل مقارنة بالصغيرات

وعن مساعدة الراغبات فى إنجاب توأم توضح الدكتورة يسرية أنها تشمل:

>-المساعدات الخارجية الدوائية: كأساليب الحقن المجهرى والأنابيب وهى وسائل مساعدة ترفع فرص الحصول على توائم.

>-منشطات التبويض الشهيرة التى تتعاطاها نسبة كبيرة من السيدات ترفع الفرصة فى إنجاب توأم.

>-التركيز على الجماع من اليوم الثامن للدورة وحتى اليوم العشرين.

>-التركيز على تناول صفار البيض والألبان الطبيعية وليست البودرة بأنواعها.

>-تزيد فرص الحمل بعد فترة من تناول حبوب منع الحمل مقارنة بالوسائل الأخرى لذا فور التوقف عن تعاطى هذه الأقراص ركزى على أيام التبويض.

>-الأناناس من المقويات الطبيعية للتبويض، لذا تناولى جزءًا من ثمرة الأناناس الطبيعية صباح كل يوم، ولا تلجأي إلى مشروباته الجاهزة المعلبة.

>-بعض المكملات الغذائية تزيد التبويض وتنشطه مثل الفوليك أسيد والكالسيوم والحديد وهى لا يمكن تعاطيها إلا تحت إشراف طبى واختيار نوعيات آمنة منها ليحدث الحمل

>-إذا كنت نحيفة فعليك اتباع نظام غذائى صحى للتسمين بعض الشىء

>-ارضعى طفلك الأول لمدة عامين أو أقل بقليل، ولا تهملي الرضاعة الطبيعية كما تفعل بعض السيدات.

>-شرب أعشاب طبية تحت إشراف طبيب كالمرمرية والحلبة والبردقوش وغيرها لأن تناول الأعشاب الطبية بشكل عشوائى قد يحقق نتائج عكسية وضارة للغاية.

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