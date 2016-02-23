ضبط 599 مخالفة مرورية وإحالة 3 سائقين للنيابة لتعاطيهم المخدرات بسوهاج

قال العميد أشرف مرسى، مدير إدارة المرور بسوهاج، إن الإدارة شنت حملة مرورية صباحية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق، وتحقيق الانضباط المرورى، وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت الحملة عن ضبط "599" مخالفة مرورية منها 118 مخالفة سحب تراخيص و70 مخالفة تصالح و32 مخالفة رادار، و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و12 مخالفة استخدام للهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات حجز دراجات نارية بدون ترخيص، و175 مخالفة على نموذج 125 مرور، كما تم تحرير "50" مخالفة الانتظار الخاطئ، "65" مخالفة بدون تسيير، "53" مخالفة بدون قيادة.
وأوضح مرسى أنه تم سحب عينات عشوائية لـ15 سائقا على الطرق، وأسفرت تلك العينات عن إيجابية 3 عينات منها شعبان. أ. ا قائد السيارة رقم هـ د أ 8517 "نقل" ويقيم دائرة مركز سوهاج، عادل. م. ح. س قائد السيارة رقم 24186 ملاكى قنا – ويقيم دائرة مركز أبو تشت "قنا"، التونسى. ح. ع. ا قائد السيارة رقم 32551 نقل سوهاج، ويقيم دائرة مركز المنشأة.