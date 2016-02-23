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ضبط 599 مخالفة مرورية وإحالة 3 سائقين للنيابة لتعاطيهم المخدرات بسوهاج

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ضبط 599 مخالفة مرورية وإحالة 3 سائقين للنيابة لتعاطيهم المخدرات بسوهاج ضبط 599 مخالفة مرورية وإحالة 3 سائقين للنيابة لتعاطيهم المخدرات بسوهاج
قال العميد أشرف مرسى، مدير إدارة المرور بسوهاج، إن الإدارة شنت حملة مرورية صباحية على الطرق ‏الصحراوية والزراعية للحد من الطرق، وتحقيق الانضباط المرورى، وضبط المخالفين من قائدى السيارات ‏والمركبات.

وأسفرت الحملة عن ضبط "599" مخالفة مرورية منها 118 مخالفة سحب تراخيص و70 مخالفة ‏تصالح و32 مخالفة رادار، و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و12 مخالفة استخدام للهاتف المحمول ‏أثناء القيادة، و9 مخالفات حجز دراجات نارية بدون ترخيص، و175 مخالفة على نموذج 125 مرور، كما تم تحرير "50" مخالفة الانتظار الخاطئ، "65" مخالفة بدون تسيير، "53" مخالفة ‏بدون قيادة.‏

وأوضح مرسى أنه تم سحب عينات عشوائية لـ15 سائقا على الطرق، وأسفرت تلك العينات عن ‏إيجابية 3 عينات منها شعبان. أ. ا قائد السيارة رقم هـ د أ 8517 "نقل" ويقيم دائرة ‏مركز سوهاج، عادل. م. ح. س قائد السيارة رقم 24186 ملاكى قنا – ويقيم دائرة ‏مركز أبو تشت "قنا"، التونسى. ح. ع. ا قائد السيارة رقم 32551 نقل سوهاج، ‏ويقيم دائرة مركز المنشأة.

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مصر 365

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