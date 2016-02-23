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غرق عامل زراعى بترعة النصر بأبوالمطامير فى البحيرة

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غرق عامل زراعى بترعة النصر بأبوالمطامير فى البحيرة غرق عامل زراعى بترعة النصر بأبوالمطامير فى البحيرة
لقى عامل زراعى مصرعه غرقا فى ترعة النصر بقرية محطة 2 بذور التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، عقب سيره على حافة الترعة فانزلقت قدمه مما أدى إلى سقوطه فى الترعة.

وأوضح مركز شرطة أبو المطامير أن المتوفى "إسلام محمد رجب عبد الهادى مفتاح" 14 سنة، عامل زراعى، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى أبو المطامير العام.

وبسؤال والد الغريق لم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، كما أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر المحضر 1683/2014 إدارى المركز.

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