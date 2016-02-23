إصابة 3 فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بمركز سوهاج

شهدت قرية إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجوار نتج عنها إصابة 3 أشخاص، من بينهم عامل مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجانب الأيمن.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد وقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، بوقوع مشاجرة بين طرف أول "‏ياسين. و. ف. ع" 19 سنة عامل مصاباً بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجانب الأيمن وجرح قطعى بالساعد الأيسر "محمد. أ. ع" 21 سنة طالب مصاباً "بجرح رضى باليد اليسرى" ويقيمان بناحية البخايته دائرة المركز‏، وبين طرف ثان "نبيل. ع. ه" 19 سنة طالب ويقيم بناحية نجع الطواب - دائرة المركز مصاباً "بجرح رضى بفروة الرأس".

و‏بسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، كما اتهم ‏والد المصاب الأول من الطرف الأول، الأول من الطرف الثانى بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته ‏أثناء المشاجرة، ولم يعلل سببا لذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3570 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.