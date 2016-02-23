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مصادر أمنية بالتموين: إجهاض مافيا سرقة البطاقات وضبط المخالفين

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مصادر أمنية بالتموين: إجهاض مافيا سرقة البطاقات وضبط المخالفين مصادر أمنية بالتموين: إجهاض مافيا سرقة البطاقات وضبط المخالفين
أفاد مصدر أمنى بشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة أن هناك حملات أمنية مكثفة للقضاء على ظاهرة الفساد التى ظهرت ببعض مكاتب التموين والتى يتم من خلالها الاستيلاء على أموال الدعم التى يتم توفيرها للمواطنين من قبل الدولة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لليوم السابع أن التحريات الأمنية كشفت عن تورط بعض موظفى المكاتب الإدارية مع أصحاب المخابز ومحلات البقالة فى زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية المستخرجة حديثا، فضلا عن تواطؤ بعض العاملين فى شركات الإصدارات للبطاقات التموين فى تسريب بيانات العملاء مقابل مبالغ مالية.

واستطردت المصدر أنه بعرض كل التحريات والمعلومات التى تم جمعها على مساعد الوزير لمباحث التموين وبتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تم وضع خطة عمل متكاملة للكشف عن مافيا سرقة بطاقات التموين للمواطنين واستغلالها فى الاستيلاء على أموال الدعم.

وأشارت المصدر أنه من خلال خطة العمل داهمت مأموريات أمنية عدد من المكاتب وألقت القبض على بعض رؤساء وأصحاب محلات البقالة وأصحاب المخابز وبلغت عدد القضايا 74 قضية لاستيلائهم على قرابة مليون و217 ألف جنيه من أموال الدعم المقدمة للمواطنين.

كما أوضح أن مباحث التموين تعمل على إجهاض مافيا سرقة بطاقات التموين وضبط كل رؤساء المكاتب المخالفين وسيتم استمرار تلك الحملات لحين القضاء على المتورطين فى وقائع الاستيلاء على أموال الدعم.

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مصر 365

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